Nella ventunesima giornata del campionato di calcio Primavera il Lecce ha vinto 1-0 fuori casa col Genoa. Nel primo tempo al 17’ Dario Daka dei salentini non è riuscito a schiacciare di testa in porta. Al 29’ Michele Besaggio dei liguri è andato vicino al gol. Al 39’ il Lecce Primavera è passato in vantaggio con il belga Mats Lemmens, con un tocco al volo su passaggio dello spagnolo Joan Gonzalez.

Nel secondo tempo al 5’ il francese Bilel Sahli del Genoa Primavera è andato vicino al pareggio. Successo importante per il Lecce Primavera. I salentini sono penultimi con 21 punti insieme all’ Empoli al Bologna e alla Spal. Nella ventiduesima giornata il Lecce Primavera giocherà Sabato 5 Marzo alle 11 a Matino con l’Atalanta.