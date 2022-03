Calcio: la Juventus Femminile sconfitta 2-1 a Empoli

FRANCESCO LOIACONO - Nella quindicesima giornata di Serie A di Calcio Femminile la Juventus ha perso 2-1 a Empoli. Nel primo tempo al 9’ le toscane sono passate in vantaggio con Valeria Monterubbiano con una conclusione da posizione favorevole su passaggio dell’olandese Chantè Domping. Al 15’ l’Empoli ha raddoppiato con Cecilia Prugna di testa. Nel secondo tempo al 32’ la Juventus Femminile ha segnato con Lisa Boattin, conclusione rasoterra su passaggio di Agnese Bonfantini.

Al 36’ le bianconere hanno sbagliato un rigore concesso per un fallo di Valeria Monterubbiano su Lisa Boattin. Cristiana Girelli si è fatta parare il tiro dalla portiera Alessia Capelletti. Prima sconfitta in questo torneo per la squadra allenata dall’australiano Montemurro. La Juventus Femminile è prima con 38 punti. Nella sedicesima giornata di Serie A di Calcio Femminile la Juventus giocherà Sabato 5 Marzo alle 14,30 a Vinovo con la Roma.