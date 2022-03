Calcio, Latina-Bari: 3 maxischermi al San Nicola

Per accedere all'Astronave sarà sufficiente acquistare su sport.ticketone.it il biglietto al costo simbolico di 2 euro (+ diritti web) a partire dalle ore 16.00 di giovedì 31 marzo e sino al mancato esaurimento dei 15.000 tagliandi messi a disposizione per l'evento. Tutto il ricavato sarà devoluto alla popolazione dell'Ucraina, travolta dalla guerra.





Sarà possibile accedere al San Nicola dalle ore 15.30 alle porte 5-6-10-11. All'ingresso sarà necessario esibire il green pass base (ciclo vaccinale o tampone negativo effettuato nelle 48 ore che precedono la trasmissione della partita). L'iniziativa è stata promossa dalla SSC Bari in collaborazione con la Regione Puglia per tramite dell'Agenzia Puglia Promozione e con il consenso ed il sostegno del Comune di Bari.

- Tre maxischermi fronte Curva Nord dello Stadio San Nicola per vivere insieme Latina-Bari. A partire dalle 17.30 di domenica 3 aprile 2022 la tifoseria biancorossa potrà assistere dalla "distanza" alla gara che, in caso di vittoria del Galletto, potrebbe sancire la promozione diretta del Bari in Serie B.