Caro carburante, Lega: "Nostro pressing determinante per stop aumenti, ora confermare sconti"

ROMA - “Stop all’aumento sui prezzi del carburante grazie al pressing della Lega al governo, che agisce nella direzione da noi indicata tagliando le accise di circa 30 centesimi al litro per diesel e benzina. Un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto nell’interesse dei cittadini e che siamo orgogliosi di aver ottenuto, indirizzando le scelte dell’esecutivo. Ora è necessario confermare gli sconti sui carburanti anche per il futuro, evitando che gli italiani subiscano l'ennesima stangata tra un mese. L’aumento dei prezzi ha causato problemi a famiglie e imprese, danneggiando gravemente settori strategici come autotrasporti, agricoltura e pesca. Occorre agire con lungimiranza e come Lega siamo già al lavoro”. Così in una nota i parlamentari pugliesi della Lega sen.Roberto Marti e l'on.Anna Rita Tateo con il Sottosegretario all'Istruzione Rossano Sas.