Concorso infermieri: M5S chiede audizione sull’assunzione dei 566 candidati risultati vincitori

BARI - Il capogruppo del M5S Marco Galante e il vicepresidente del Consiglio Regionale Cristian Casili chiedono l’audizione urgente in Commissione Sanità dell’assessore alla Sanità Rocco Palese, del Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, del presidente Emiliano, dell’OPI Bari e delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL comparto sanità pubblica in merito all’assunzione dei 566 infermieri risultati vincitori del concorso unico regionale, per titoli ed esami“Stiamo seguendo la questione da settimane - spiegano i pentastellati - sollecitati anche da tanti infermieri che ci avevano scritto preoccupati per il loro futuro e per il blocco delle assunzioni. Da lunedì 14 marzo le Asl pugliesi, le Aziende ospedaliere universitarie Policlinico di Bari e Riuniti di Foggia, e gli IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e “De Bellis” di Castellana Grotte, avrebbero dovuto avviare le procedure di reclutamento per i vincitori del ‘concorsone’ espletato dalla Asl Bari, nei limiti del fabbisogno espresso nel bando di concorso. Ad oggi però gli infermieri attendono la chiamata dalle ASL di prima scelta o di assegnazione, come da iniziali dichiarazioni di interesse da parte delle stesse Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e nulla è accaduto nonostante il particolare momento storico contrassegnato da una evidente carenza di personale infermieristico. Gli OPI provinciali e i sindacati di categoria chiedono certezze sia per gli infermieri vincitori di concorso che per coloro che hanno maturato i requisiti per le stabilizzazioni”.Nell’audizione si chiede di conoscere in particolare il numero di infermieri già titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S. della Regione Puglia ed il numero di infermieri, vincitori, che invece non risultano attualmente titolari di alcun rapporto con le aziende citate.“Vogliamo capire - concludono - quali siano stati i criteri utilizzati in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell’indirizzo politico e, conseguentemente, come si sia arrivati alla scelta di privilegiare i vincitori già in servizio (a tempo determinato) presso le Asl, a potenziale danno dei vincitori che provengono da strutture sanitarie private o pubbliche di altre regioni”.