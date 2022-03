La Puglia torna da protagonista dall’Expo di Dubai

BARI - La Regione Puglia torna da protagonista all’Expo di Dubai nella Water Week, la settimana dedicata alla gestione delle risorse idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento e di energia rinnovabile e agli ecosistemi acquatici.Acqua, Innovazione tecnologica, Made in Puglia e Marketing territoriale saranno al centro della missione istituzionale guidata dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e dall’assessore all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, che accompagneranno all’Expo, dal 20 al 23 marzo, 17 imprese, i 5 atenei pugliesi, le 2 Autorità portuali, Acquedotto Pugliese, ASSET, Pugliapromozione e Fondazione Notte della Taranta.In apertura della conferenza stampa di presentazione della missione, tenutasi questa mattina presso la Fiera del Levante a Bari, è intervenuto il Commissario italiano dell’Expo, Paolo Glisenti.“La Puglia ha avuto un ruolo da protagonista all’Expo di Dubai – ha sottolineato Paolo Glisenti-. L’ha aperta partecipando alla settimana sull’economia dello spazio e ora la chiude con la settimana dedicata all’acqua. Economia del mare ed economia dello spazio sono due temi centrali dell’Agenda internazionale di ripresa, resilienza e sostenibilità e la Puglia dà il suo importante contributo. L’economia del mare abbraccia, infatti, i temi della gestione, del controllo e della sicurezza degli ecosistemi costieri per la sostenibilità e la crescita. La vostra regione è avamposto dell’Europa mediterranea, e i sistemi economico-culturali del Mediterraneo allargato nutrono aspettative e interesse verso la Puglia. La cui cultura mediterranea è rappresentata dalla Taranta, che torna a Dubai dopo l’esibizione di Capodanno, ma anche dall’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo del 2026 a Taranto. Sport, cultura, bellezze paesaggistiche, innovazione, ricerca, sostenibilità, sono tematiche su cui la Puglia è protagonista a Dubai e nel Mediterraneo”.“La Puglia porta all’Expo il suo apparato industriale, le sue università, le sue eccellenze e i suoi talenti - dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Ad ottobre durante la Space Week abbiamo gettato le basi per accordi e intese che adesso andremo a concretizzare. Torniamo a Dubai per costruire nuove relazioni nel settore dell’Acqua, accompagnare piccole e medie imprese pugliesi a farsi strada nei nuovi mercati come quello emiratino ed entrare in contatto con potenziali partner, visto che purtroppo alcuni mercati si stanno chiudendo. Le nostre imprese hanno bisogno del rinforzo offerto dalla Regione per creare nuovi posti di lavoro e far riprendere l’economia. Ringrazio il Commissario del Padiglione Italia, Paolo Glisenti, perché con l’Expo sta cercando di tenere vivo il dialogo tra le nazioni e una visione d’insieme del pianeta, con le sue regole fondamentali al di là di visioni politiche e religiose, consentendo a tutti l’accesso a innovazioni e diritti. Quella di Dubai è la missione economica più importante organizzata dalla Regione Puglia, che ha risposto alla chiamata del Governo italiano e del Ministero degli Esteri, in quanto parte dell’Italia, della sua economia, della sua cultura e delle sue tradizioni. Con la Notte della Taranta porteremo un messaggio di resistenza, perché questo ballo festoso in cui viene rappresentata la capacità di resistere, in particolare, delle donne è in realtà un esorcismo contro il male: i tamburelli della Taranta scandiranno la nostra volontà di contrastare ciò che sta accadendo oggi nella storia del mondo”.“Questa missione istituzionale - spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - coglie appieno il senso delle politiche di internazionalizzazione su cui la Regione Puglia ha lavorato negli ultimi dieci anni e grazie alle quali le nostre imprese possono, e sanno, presentarsi e cogliere opportunità di investimento e di collaborazione. La Puglia può e deve essere la porta di accesso di nuovi mercati e per questa ragione accompagnare le imprese pugliesi attive nel settore della blue economy, del tessile e dell’arredo, supportandole nella creazione di relazioni commerciali, e stringere accordi e collaborazioni con le principali istituzioni emiratine rappresentano obiettivi da perseguire e raggiungere anche in questa seconda missione.”“È un grande onore per me poter rappresentare la Puglia in un contesto internazionale così rilevante – aggiunge l’assessora all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio -. Lo è di più potermi confrontare sulle tematiche della sostenibilità ambientale, che costituisce un aspetto trasversale all’interno delle strategie di sviluppo, sia sulla spinta degli obiettivi di lungo periodo, definiti dalle istituzioni internazionali, sia per effetto della crisi economica che sta determinando un riposizionamento competitivo delle imprese. L’inclusione della tematica ambientale all’interno dei processi produttivi richiede una trasformazione non di poco conto, che incide sulla competitività e passa attraverso l’innovazione tecnologica e la capacità innovativa delle imprese. A Dubai avremo modo di rappresentare le nostre attività nello scenario dello sviluppo sostenibile e, al contempo, sancire collaborazioni in tema di risorse idriche ed economia circolare con attori internazionali.”“L’accordo con Sharjah Research Technology and Innovation Park - dichiara il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, a capo della delegazione del sistema universitario pugliese - favorirà nuove e importanti opportunità internazionali per le nostre startup e per le piccole e medie imprese innovative. L’interesse nei confronti delle università pugliesi conferma quanto sia importante la collaborazione tra pubblico e privato per centrare i grandi obiettivi di sviluppo sostenibile dei prossimi anni, potenziando la ricerca e sviluppo e favorendo investimenti nei settori più avanzati. Siamo grati alla Regione del lavoro svolto con i referenti emiratini, nonché a Puglia Sviluppo per l’assistenza tecnica, perché stiamo concretizzando la grande visibilità acquisita dalle nostre imprese e l’interesse suscitato durante il precedente viaggio a Dubai. Dobbiamo continuare su questa strada, per consolidare e internazionalizzare sempre più un ecosistema dell’innovazione che valorizzi le risorse umane, la capacità di innovazione e la propensione al futuro dei nostri talenti.”“Partecipare ad Expo Dubai – afferma il presidente di Acquedotto Pugliese, Domenico Laforgia – evento tra i più prestigiosi sullo scenario mondiale, crocevia di relazioni, scambi, progetti e intese tra stati, organismi di sviluppo e cooperazione, istituzioni culturali ed economiche, imprese e cittadini, costituisce per Acquedotto Pugliese un’opportunità di confronto e di crescita. Un traguardo del quale siamo grati al governo, che ha indicato per l’Expo quale best practice, tra le società impegnate nella gestione delle risorse idriche, Acquedotto Pugliese e alla Regione Puglia che sostiene le nostre scelte e la nostra attività. La partecipazione di AQP all’Expo Internazionale è la testimonianza del grande lavoro realizzato in questi anni dalla nostra azienda, del suo know out, delle sue elevate professionalità, della sua capacità progettuale che oggi presentiamo a Dubai e che siamo pronti a mettere a disposizione di quanti siano interessati, al di là dei confini regionali in cui Acquedotto Pugliese opera, e che ci consentono di proiettarci nella dimensione di una grande, complessa azienda pubblica di servizi di respiro internazionale”.Pugliapromozione e la Fondazione Notte della Taranta porteranno a Dubai il talento e le tradizioni culturali pugliesi, che insieme al patrimonio naturale e alla capacità di accoglienza contraddistinguono l’attrattiva turistica pugliese.“Dubai oggi è il centro del mondo – ha affermato, Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione -, non solo per l’Expo, ma anche e soprattutto per i talenti e i professionisti che continua ad attirare da tutto il pianeta. La Puglia è una destinazione appetibile, sia per il triangolo del lusso con l’accoglienza in masseria cinque stelle che per l’autenticità delle esperienze, fra le quali spicca la Notte della Taranta. Il valore promozionale di questa missione si esprimerà anche nel linguaggio universale della musica che, dopo il successo di Capodanno, tornerà a catalizzare l’attenzione sulla Puglia ad Expo, in aggiunta ai voli diretti che collegano Bari a Dubai e ad Abu Dhabi”.“Il collegamento su Dubai - dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ben rappresenta il grande impegno di promozione che ha visto la Puglia protagonista assoluta nello scorso mese di ottobre nel padiglione Italia dell’Expo 2020 in corso a Dubai. Una partecipazione che, riprendendo lo slogan della presenza italiana ‘La bellezza unisce le persone’, ha saputo fondere la bellezza del territorio, della cultura e della storia della nostra terra, con l’innovazione rappresentata da un settore in forte espansione come quello dell’aerospazio. Un’iniziativa nella quale la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia hanno fortemente creduto gettando le basi anche per successive presenze alla rassegna internazionale, che nel nuovo collegamento può trovare un importante elemento di rafforzamento nel solco della linea strategica di sviluppo della rete aeroportuale regionale e con essa del sistema Puglia. Un’iniziativa resa possibile grazie anche alla condivisione di progetti ambiziosi con i vettori che operano sulla nostra rete aeroportuale”.“La musica della Puglia sarà ancora una volta protagonista del dialogo tra popoli - afferma Massimo Manera, presidente Fondazione La Notte della Taranta -. Attraverso storia, identità territoriale, promozione interculturale insieme alle eccellenze pugliesi saremo ambasciatori del valore universale della pace con tre concerti a tema: la musica dell’acqua, ronda del dialogo e pizzica di pace. Torniamo a Dubai con Pugliapromozione per replicare ad Expo il successo di Capodanno”.Le Autorità portuali apriranno uno spaccato sulla blue economy e sul settore della logistica, che abbraccia sempre più i temi della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica.“La partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio alla missione istituzionale-imprenditoriale promossa dalla Regione Puglia nell’ambito della Water Week di Expo Dubai – afferma il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Sergio Prete – si configura quale prestigiosa vetrina di promozione a livello internazionale delle molteplici progettualità poste in essere nel porto di Taranto, come nodo nevralgico del Mediterraneo, che vanta un sistema portuale e logistico evoluto, attrattivo e competitivo, in cui la risorsa mare rappresenta l’elemento chiave e ‘naturale’ per lo sviluppo sostenibile del territorio, sia in ambito economico che sociale e culturale”.“In questo momento particolarmente critico – dichiara Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale - bisogna spingere l’acceleratore su blue economy, economia circolare, carburanti carbon neutral e chimica verde. È la sfida del presente e noi, anche grazie agli strumenti della ZES interregionale Adriatica Puglia-Molise, che comprende le aree produttive funzionalmente collegate ai porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli e alle aree industriali di Foggia, Bat, Bari, Brindisi e della intera provincia di Lecce, ci stiamo facendo trovare prontissimi a cogliere le opportunità che provengono dal contesto emiratino”.Connessa al tema dell’Acqua è la prospettiva dei Giochi del Mediterraneo 2026 che si terranno a Taranto: lo scorso 4 marzo l’evento è stato presentato a livello internazionale proprio all’Expo Dubai ed è stato messo in luce che mira a definire una nuova visione di sviluppo strategico del territorio jonico, tra rigenerazione urbana, trasformazione economica, promozione della sostenibilità ambientale e del recupero dell’eredità storica della città.Tutte le attività di assistenza tecnica alla realizzazione della missione istituzionale e il costante supporto alle delegazioni imprenditoriali sono state assicurate da Puglia Sviluppo, società in house e finanziaria della Regione Puglia.“L’organizzazione dell’iniziativa e il supporto che Puglia Sviluppo sta assicurando alle delegazioni imprenditoriali – sottolinea la presidente Grazia D’Alonzo – garantisce visibilità all’eccellenza delle nostre imprese nell’arredo e design, nella moda e nella gestione e trattamento delle acque, in un mercato nel quale la Puglia ha relazioni commerciali in saldo attivo ininterrotto dal 2010. Questa seconda settimana all’Expo di Dubai genererà ulteriori opportunità di crescita”.Nel corso della conferenza stampa quattro imprenditori pugliesi hanno raccontato la loro positiva e fruttuosa esperienza nelle missioni a Dubai già organizzate dalla Regione Puglia.Giuseppe Danese del Cantiere navale Danese ha sottolineato la capacità di tali missioni di mettere in contatto le aziende, non solo con un ampio parterre istituzionale e internazionale, ma anche con nuove e interessanti fette di mercato.Salvatore Pepe di Mosaico Digitale ha ringraziato la Regione Puglia perché partendo da Gravina in Puglia si può arrivare a vincere premi internazionali e farsi conoscere fino a realizzare un pavimento in mosaico d’oro per il matrimonio della principessa di Dubai.Giambattista Gaudio di Spazio Design ha evidenziato come per chi già era presente sui mercati medio-orientali comunque la missione a Dubai ha consolidano tale presenza.Alessio Lorusso di Roboze, che ha vinto il premio start up al Gitex 2021 lo scorso ottobre, ha rimarcato il positivo impatto che ha avuto quella missione per la loro attività, per le relazioni industriali e commerciali su un mercato emiratino in espansione e ricco di opportunità.Numerose le iniziative in programma durante la Water Week.Si parte domenica 20 marzo con il Regional Day giornata completamente dedicata alla Puglia presso il Padiglione Italia. Ad aprire questo primo giorno a Expo Dubai l’inaugurazione della mostra “Design in Puglia: nel blu dipinto di blu”, visitabile nella zona White Space-Short Stories del padiglione Italia fino al 31 marzo. La mostra – il cui titolo è ispirato alla canzone italiana più cantata al mondo del pugliese Domenico Modugno -, nasce dal lavoro di 22 imprese e designer pugliesi che hanno interpretato il tema del blu di Puglia, disegnando e creando oggetti riferiti all’utilizzo dell’acqua e ai bisogni che essa soddisfa, e all’immagine percepita o evocata di questa preziosa risorsa. Metallo e vetro, legno e tessuto, ceramica e pietre naturali della Puglia prendono forma e diventano lampade, sculture, tavoli, vasi, brocche, ma anche divani e poltrone con un unico comun denominatore: il colore blu. A seguire, alle ore 8 (ora italiana) la conferenza stampa “Economia del mare in Puglia: cultura, sport e turismo come volano per la rigenerazione delle Città di mare” trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali del padiglione Italia https://www.facebook.com/ItalyExpo2020 e della Regione Puglia https://www.facebook.com/quiregionepuglia Lunedì 21 marzo a Palazzo Versace l’evento inaugurale dell’esposizione temporanea “Apulian Lifestyle” vedrà protagoniste 13 piccole e medie imprese pugliesi (11 settore arredo d’interni e 2 settore moda-abiti sartoriali e da cerimonia), che avranno l’opportunità di far conoscere agli operatori emiratini la “bellezza” del sistema di offerta pugliese nel campo del design, nei comparti moda e arredamento classico e contemporaneo, complementi d’arredo ed oggettistica. All’iniziativa prenderanno parte autorità italiane ed emiratine. La giornata del 21 sarà dedicata alla sottoscrizione di importanti accordi avviati nella precedente missione e che oggi prendono forma: l’Accordo di collaborazione tra Tecnopark di Sharja e il sistema Universitario pugliese; l’Accordo di collaborazione con Tradeling, operatore commerciale della Free Zone dell’Aeroporto di Dubai; la sottoscrizione del Protocollo di intesa con World Trade Free Zone Organization – WFTZO, l’associazione che riunisce le 50 zone franche presenti a Dubai.La giornata di martedì 22 marzo sarà completamente dedicata al tema della sostenibilità ambientale, dell’acqua e della protezione delle coste con il Forum internazionale “Climate change and the challenges for sustainable coastal management”, durante il quale saranno presentate alcune best practice pugliesi nel campo della ricerca. A seguire il Forum Internazionale “Sustainable water for a sustainable future” a cura di Acquedotto Pugliese. Durante l’evento si svolgerà la cerimonia di consegna del premio “Water for life Award” istituito da AQP.Sul palco del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai salirà l’Orchestra Popolare Notte della Taranta. Tre gli appuntamenti in programma: domenica 20 marzo alle 18:00 - Padiglione Italia – Concerto “La musica dell’acqua”; lunedì 21 marzo alle ore 18:00 – Palazzo Versace – “La ronda del dialogo”; martedì 22 marzo alle 19:30 – Padiglione Italia – “Pizzica di pace”.A margine delle esposizioni temporanee curate dalla Regione Puglia si terranno sessioni di incontri business-to-business tra imprese pugliesi e operatori (buyers, importatori, ecc.), attentamente selezionati, attivi nel settore della blue economy, della moda e arredo nei Paesi del Golfo.Nelle giornate del 21 e 22 marzo sono previsti anche numerosi incontri e visite istituzionali con autorità emiratine come DP World, principale gestore di Porti, DEWA-Autorità di Elettricità ed Acqua di Dubai e la Municipalità di Abu Dhabi.