Concorso infermieri, M5S: “Da ieri assunzioni sbloccate. Colloqui costanti con Palese e Montanaro per risolvere la situazione”

BARI - “Lo scorso fine settimana l’assessorato ha inviato una nota alle Asl in cui si chiedeva di procedere a partire dallo lunedì 14 marzo all'assunzione dei 566 infermieri risultati vincitori del concorso unico regionale. Una notizia importante per tutti gli infermieri che avevano esternato la loro legittima preoccupazione per l’improvvisa sospensione delle procedure di assunzione dei vincitori; ora infatti, dopo colloqui costanti con l’assessore Rocco Palese e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, sono finalmente arrivate le risposte che si attendevano nell’interesse dei tanti infermieri che hanno concorso al bando”. Lo dichiarano il vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casili e il capogruppo Marco Galante.“In particolare - continuano i pentastellati - si procederà con l’assunzione degli infermieri vincitori già in servizio, dunque dipendenti presso ciascuna Asl o IRCCS rispetto al fabbisogno di ciascuna azienda espresso nel bando. In caso di ulteriore capacità assunzionale da parte di ciascuna Asl o ente del servizio sanitario nazionale si potrà procedere all’assunzione dei restanti vincitori secondo l’ordine di priorità espresso in fase di presentazione della candidatura. Finalmente si è sbloccata una situazione che teneva in allarme centinaia di infermieri preoccupati per il loro futuro”.