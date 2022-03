Dopo ore di ansia è stata rilasciata la giornalista Marina Ovsjannikova dalla stazione di polizia di Ostankino. La donna è stata condannata a pagare una multa di 255 euro per "organizzazione di un evento pubblico non autorizzato" per aver mostrato, durante il tg al Channel 1, un cartello di protesta sulla guerra della Russia contro l'Ucraina.