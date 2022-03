Coppa Italia, Serie C: l'Andria perde 3-1 fuori casa col Sud Tirol ed è eliminata

Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C l’Andria ha perso 3-1 al “Druso” di Bolzano col Sud Tirol ed è stata eliminata. Nel primo tempo al 33’ i pugliesi sono passati in vantaggio con Ortisi, con una conclusione da breve distanza su passaggio di Messina. Al 39’ il Sud Tirol ha pareggiato con Fischnaller di testa su cross di Heinz.

Al 42’ gli altoatesini sono passati in vantaggio con Mawuli con un tocco al volo. Nel secondo tempo al 14’ Fischnaller ha realizzato la terza rete del Sud Tirol con una conclusione in diagonale. Nella semifinale di andata l’Andria perse 4-0 al “Degli Ulivi” col Sud Tirol. Il Sud Tirol si è qualificato per la finale dove affronterà in due partite il Padova. L’andata si giocherà Mercoledì 9 Marzo. Il ritorno si disputerà Mercoledì 6 Aprile. Il sorteggio nei prossimi giorni deciderà chi giocherà l’andata in casa e il ritorno in casa. I veneti hanno eliminato nell’altra semifinale il Catanzaro pareggiando 1-1 all’”Euganeo” nell’andata e vincendo 1-0 al “Ceravolo” nel ritorno.