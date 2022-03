Covid Italia: +32.573 casi, 119 decessi

ROMA - Ammontano a 32.573 i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 60.415.I decessi si attestano invece a 119 (ieri erano stati 93).Sono 218.216 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, a fronte dei 370.466 del giorno precedente. Il tasso di positività è al 14,9%, in calo rispetto al 16,3% di ieri.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 463, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite; gli ingressi giornalieri sono 31. Aumentano invece i ricoverati nei reparti ordinari, che salgono a quota 8.728 , ovvero 298 in più rispetto a ieri.Sempre secondo i dati del ministero, sono 1.175.280 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 2.456 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.895.188 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.904. I dimessi e i guariti sono 12.562.004, con un incremento 30.870 di rispetto a ieri.