Covid Puglia: +4.748 casi e 12 decessi. Positività al 16,7%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano altri 4.748 casi di Covid-19 su 28.428 test (16,7% positività) e 12 decessi.I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.303, nella provincia Bat 389, in quella di Brindisi 388, nel Foggiano 606, in provincia di Lecce 1.464 e in quella di Taranto 545.Sono residenti fuori regione altri 41 contagiati mentre per ulteriori 12 casi non si conosce la provincia di appartenenza.Delle 77.587 persone attualmente positive 529 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva.