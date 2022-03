Covid Puglia: +6.999 casi e 17 decessi. Tasso al 17,8%

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 6.999 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia, il 17,8% dei 39.253 test giornalieri registrati (ieri il tasso di positività era al 22,4%).I decessi sono stati 17 (ieri 9).La provincia di Lecce resta la più colpita con 2.111 casi, seguita da quella di Bari con 2.043 casi. Questa la distribuzione nelle altre province: Foggia, 800; Taranto, 766; Brindisi, 657; Bat, 540; i residenti fuori regione sono 62 e 20 di provincia in via di definizione.Le persone attualmente positive sono 87.416 e di queste 542 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva, in lieve calo rispetto a ieri.