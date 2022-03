ROMA - Domani riprenderanno i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podoliak, ha detto di aspettarsi "risultati concreti" nei prossimi giorni nei colloqui con la Russia. I colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina riprenderanno domani, ma ancora in videoconferenza. Ad annunciarlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.Mosca "è diventata molto più sensibile alla posizione ucraina" e "ha iniziato a parlare in modo costruttivo", ha aggiunto Podoliak in un video pubblicato sul suo profilo Twitter, riecheggiando le aperture di ieri di Zelensky. "Le nostre proposte sono sul tavolo. Sono molto forti. Tra queste - ha spiegato - ci sono il ritiro delle truppe e il cessate il fuoco".