Di Maio a Doha: "Basta ricatti russi, ora piano energetico Italia"

(Agenzia Vista) Doha, 06 marzo 2022 - "Stiamo pianificando altre missioni per diversificare ulteriormente le forniture energetiche all'Italia. Abbiamo definito un piano italiano di sicurezza energetica per tutelare i nostri cittadini e le nostre imprese. Lavoriamo di concerto con gli altri Stati una strategia energetica Ue. Allo stesso tempo, l'Italia resta impegnata anche a livello bilaterale, come dimostrano la mia recente visita in Algeria". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando da Doha.