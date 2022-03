Sacerdote ucraino: "Grazie a Mattarella e a popolo italiano, non ci sentiamo abbandonati"

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2022 - Grazie al presidente Mattarella per la sua presenza con il popolo ucraino di Roma in questi momenti così difficili per il nostro Paese. Con lui ringraziamo tutto il popolo italiano, tutte le parrocchie, le associazioni, medici, farmacisti, avvocati che in questi giorni si sono fatti come fratelli per noi sostenendo il popolo ucraino con aiuti umanitari, finanziari e con la testimonianza". Lo ha detto Don Marco Yaroslav Semehen, il sacerdote e presidente dell'Associazione religiosa "Santa Sofia" per i cattolici ucraini, che ha celebrato la messa cui ha partecipato il Capo dello Stato.