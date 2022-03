Draghi: "L'Italia sostiene l'appartenenza dell'Ucraina all'Europa"

ROMA - In un colloquio telefonico con il presidente ucraino Zelensky, il premier Draghi ha ribadito la solidarietà italiana al Paese sotto assedio russo.Nel corso della telefonata, spiega Zelensky in un tweet, è stato discusso il modo "per contrastare l'aggressione". Zelensky ha "informato" Draghi "sui crimini della Russia contro i civili" e "sul terrorismo nucleare". Il presidente ucraino ha anche "sollevato la questione del sostegno all'Ucraina e dell'esame della domanda di adesione" di Kiev all'Ue.Round di dialoghi anche per Putin, che ha sentito Erdogan, Macron e Bennet.