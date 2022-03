Valentina De Biasi e la nascita di Giulia: ''Ho vissuto un incubo, essere mamma è la gioia più grande''

Com'è stata l'esperienza all'interno del reality Temptation Island?

Sicuramente è stata un’esperienza forte. A me è servita davvero tanto, non solo è stato un percorso di grande aiuto per il rapporto con il mio compagno, ma sono riuscita a capire tanto me stessa.

Come sono le sue giornate da mamma?

Super intense ma bellissime. Qualche notte la passo in bianco, poi il giorno tra biberon, pannolini e poi ovviamente non possono mancare tante coccole.

Non è stato un parto facile. Come l'hai affrontato?

Tutte le future mamme non vedono l’ora, dopo 9 mesi di gravidanza, di prendere tra le braccia il proprio figlio/a soprattutto quando è il primo. Purtroppo per me non è stato così.

Cos'è successo?

Ho dovuto fare un cesareo d’urgenza perché la bimba era in sofferenza (l’hanno salvata in tempo) a causa di un’infezione. Giulia è rimasta in terapia intensiva per 23 lunghissimi giorni e l’ho potuta tenere in braccio per la prima volta solo alle dimissioni. È stata dura vederla lì dentro e poi solo per mezz’ora una volta al giorno. Non auguro a nessuna mamma di vivere una situazione del genere.

Adesso Giulia come sta?

Grazie a Dio sta bene anche se ci sono periodicamente dei controlli da fare. L’importante è che adesso Giulia stia bene. La mia bimba è una leonessa e ha dimostrato di avere davvero tanta forza.

Ti piacerebbe continuare a fare tv?

Sì, tanto. Soprattutto mi piacerebbe mettermi in gioco in alcuni reality, il mio sogno da sempre sarebbe quello di mettermi alla prova a Pechino Express o all’isola dei famosi. Sarebbe una gran bella esperienza!

Vi piacerebbe avere un altro bambino/a?

Ho sempre detto di voler avere 2 figli, essendo figlia unica ho sempre sentito questa mancanza. Però dopo quello che ho vissuto, adesso, mi è rimasta dentro tanta paura. Spero di cambiare il mio pensiero con il passare del tempo perché mi dispiacerebbe dare a Giulia un fratellino o una sorellina.

