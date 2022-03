Draghi a Sgarbi: "Non aiutare l'Ucraina è come giustificare Hitler e Mussolini"

(Agenzia Vista) - Roma, 23 Marzo 2022 - "All'onorevole Sgarbi dico che capisco la sua tristezza, che è quella di tutti noi, di fronte alla carneficina, che non distingue le divise, ma i bambini. Questo è un terreno scivoloso. Dire non aiutare militarmente i Paesi che vengono attaccati, significa difendere gli aggressori e che gli ucraini accettino la schiavitù. Questo ci porta a giustificare tutti gli autocrati, a cominciare da Hitler e Mussolini". Così Draghi nel corso della replica dopo la sua informativa alla Camera in vista del Consiglio UE di Bruxelles. /