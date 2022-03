Teatro Martina Franca, al Piccolo Teatro Comunale Cappelli Pino Strabioli e i ricordi di Paolo Poli

BARI - Continua sabato 26 marzo al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli la Stagione Teatrale organizzata dall’Amministrazione comunale di Martina Franca in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.L’appuntamento è col regista teatrale, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli in Sempre fiori mai un fioraio!, accompagnato da Marcello Fiorini alla fisarmonica e dai video di Edoardo Paglione.Sempre fiori mai un fioraio! è tratto dall’omonimo libro edito da Rizzoli ed è un omaggio al suo maestro Paolo Poli il grande attore scomparso nel 2016 che si è raccontato a Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni. Poli non amava raccontarsi ma con Strabioli ha fatto un’eccezione. Dalle pagine del libro nasce una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di questo Paese. Il titolo è legato ad alcuni aneddoti della vita artistica e personale di Poli.Per info telefonare ai numeri 080/4113121 – 328/4860906. Il botteghino del Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli, in vico II Giuseppe Testa n.16 (angolo via De Amicis), sarà aperto ogni mercoledì dalle 18 alle 21 e nei giorni degli spettacoli dalle 17.Costo dei biglietti: primo settore 15 euro, secondo settore 12 euro, last minute 10 euro a partite dal 25 marzo. Costi ridotti per spettatori oltre 65 anni, giovani fino a 26 anni, gruppi di almeno 10 persone appartenenti ad associazioni ed enti del territorio comunale, appartenenti alle Forze Armate, diversamente abili aderenti ad associazioni. Una riduzione speciale è prevista per gli studenti universitari e delle scuole secondarie per i quali il costo del biglietto è di 8 euro. Le vendite saranno attive anche online e nei punti vendita Vivaticket.