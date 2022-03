Europa League: vince l'Atalanta. Bene la Roma in Conference

(via Atalanta Calcio fb)







Nell’andata degli ottavi di finale di Conference League la Roma ha superato 1-0 fuori casa il Vitesse. Per i giallorossi è stata decisiva la rete realizzata al 45’ del primo tempo da Sergio Oliveira con una conclusione di sinistro su passaggio di Zaniolo. La gara di ritorno si giocherà Giovedì 17 Marzo alle 21 all’Olmpico di Roma. Nel secondo tempo al 4’ i bergamaschi hanno realizzato la terza rete con Muriel con un rasoterra di destro. Al 18’ il Bayer Leverkusen ha segnato con Diaby con un siluro da trenta metri. La partita di ritorno si giocherà Giovedì 17 Marzo alle 18,45 a Leverkusen in Germania.

Nell’andata degli ottavi di finale di Europa League l’Atalanta ha vinto 3-2 a Bergamo con il Bayer Leverkusen. Nel primo tempo all’11’ i tedeschi sono passati in vantaggio con Aranguiz con una conclusione da fuori area. Al 23’ i lombardi hanno pareggiato con Malinovskyi con un tocco al volo su passaggio di Muriel. Al 25’ l’Atalanta è passata in vantaggio con Muriel con una conclusione in diagonale.