Serie B: il Lecce sfida il Brescia

Nel Lecce il tecnico Marco Baroni dovrà rinunciare a Gabriel, Bleve Faragò e Di Mariano infortunati e a Tuia squalificato. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Listkowski. Nel Brescia sulle fasce Van De Looi e Leris. Trequartista Moreo. In attacco Palacio e Bajic. Arbitrerà Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Nella ventinovesima giornata di Serie B domani alle 14 il Lecce sfiderà al “Via del Mare” il Brescia. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I lombardi cercheranno i tre punti per puntare al secondo posto. I giallorossi pugliesi non avranno alternative alla vittoria per consolidare la vetta.