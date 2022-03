Ex Ilva: tribunale dà nuovamente ragione al lavoratore licenziato per un post su fb

BARI - Accaduto meno di un anno fa, sembrava appartenere ad altri tempi: la vicenda del licenziamento del lavoratore ex Ilva di Taranto reo di aver pubblicato su Facebook un post sulla fiction “Svegliati amore mio”, con Sabrina Ferilli. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano per Taranto.Poi Borraccino prosegue: "Dopo la pronuncia di primo grado del tribunale del lavoro di Taranto, lo scorso luglio, che ordinava il reintegro del lavoratore, anche il secondo grado ha confermato dell’illegittimità del licenziamento, al quale aveva ricorso Acciaierie d'Italia.Il provvedimento era apparsa un po' troppo pesante sin dall'inizio e al fianco del lavoratore, del sindacato USB che lo ha supportato, era stato rivolto anche il nostro appello, a tutte le Istituzioni, in difesa dei diritti dei lavoratori.A Riccardo Cristello - conclude - rinnovo il mio personale incoraggiamento per la brutta esperienza vissuta, augurando che nessun lavoratore debba poter più subire alcun tipo di ingiusta limitazione della libertà di espressione".