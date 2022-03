Petruzzelli, tutto esaurito per tutte le recite di Aida

BARI - Tutto esaurito per le ultime recite di Aida di Giuseppe Verdi. La nuova produzione e nuovo allestimento della Fondazione Teatro Petruzzelli è in programma venerdì 11 marzo alle 20.30, sabato 12 e domenica 13 marzo alle 18.00.La regia è di Mariano Bauduin e la direzione di Renato Palumbo, sul podio dell’Orchestra del Teatro. Le scene sono di Pier Paolo Bisleri, i costumi di Marianna Carbone, il disegno luci di Gianni Pollini, la coreografia di Miki Matsuse van Oecke.Maestro del Coro della Fondazione Petruzzelli Fabrizio Cassi.Daranno vita all’opera: Leah Crocetto (Aida 5, 9, 11, 13 marzo), Burçin Savigne (Aida 6, 8, 10, 12 marzo), Roberto Aronica (Radamès 5, 9, 11, 13 marzo), Dario Di Vietri (Radamès 6, 8, 10, 12 marzo), Carmen Topciu (Amneris 5, 9, 11, 13 marzo), Rossana Rinaldi (Amneris 6, 8, 10, 12 marzo), Abramo Rosalen (Ramfis 5, 9, 11, 13 marzo), Ramaz Chikviladze (Ramfis 6, 8, 10, 12 marzo), Vladimir Stoyanov (Amonasro , 9, 11, 13 marzo), Elia Fabbian (Amonasro 6, 8, 10, 12 marzo), Romano Dal Zovo (Il Re d’Egitto), Saverio Fiore (Un messaggero), Nikolina Janeska (Una Sacerdotessa).I biglietti per tutti gli spettacoli della Fondazione in programma fino al mese di giugno sono disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it Per l’accesso a tutti gli spettacoli in programma al Teatro Petruzzelli è necessario esibire il Super Green Pass in corso di validità.: dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it Telefono: 080.9752810