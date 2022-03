Fabrizio Moro domani al 'My live' di Radio Norba

Il cantautore romano nelle ultime settimane ha anche esordito come regista, firmando la sua opera prima, “Ghiaccio”, “una storia di speranza che nasce in periferia”, come sottolinea Fabrizio, che ha anche scritto la sceneggiatura. Il film, che ha debuttato al cinema come evento speciale e che ora è disponibile sulle piattaforme on-demand, è stato molto apprezzato dalla critica e sta già ottenendo importanti riconoscimenti. Colonna sonora del film, che ha come protagonista un giovane pugile, è neanche a dirlo “Sei tu”, il brano sanremese, contenuto nell’EP “La mia voce”, un progetto in due parti, la prima uscita all’indomani della prima esibizione sul palco dell’Ariston, la seconda in programma ad ottobre.







Nella chiacchierata che farà con Alan Palmieri, conduttore del programma, si parlerà delle nuove canzoni, dell’esperienza dietro la cinepresa, dei suoi aspetti più intimi, come il rapporto con i figli. Ma non mancherà naturalmente la musica, elemento imprescindibile del “My Live” di Radio Norba. E non mancheranno neanche le domande del pubblico, parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni attraverso l’hashtag ufficiale #RadioNorbaMyLive.

L’appuntamento è dunque per domani, venerdì 11 marzo, alle ore 21 in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.

Nel disco Fabrizio racconta l’amore, ma parla anche delle difficoltà di un periodo importante. Sei brani di grande intensità, in cui come sempre si mette a nudo e tira fuori tutte le sue anime musicali, dalla vena più rock a quella romantica. Nella versione vinile de “La mia voce” ci sono anche due speciali bonus track, "I pensieri di Zo” e “La mia felicità”, due canzoni che ha scritto per Fiorella Mannoia ed Emma, reinterpretate da Fabrizio.

CONVERSANO (BA) - Un grande nome della musica italiana sarà il protagonista della nuova puntata del “My Live” di Radio Norba, il format della radio del sud in onda tutti i venerdì in prima serata. Sul palcoscenico del The Heart di Conversano salirà infatti Fabrizio Moro, reduce da Sanremo, dove ha conquistato il premio Sergio Bardotti per il miglior testo con la sua canzone, “Sei tu”, primo estratto del suo nuovo album, “La mia voce”.