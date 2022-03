Federalberghi: riparte da Bari la riunione nazionale dei direttori

BARI - Si tiene a Bari, il prossimo venerdì 18 marzo nell’hotel Parco dei Principi Congress & Spa, la riunione nazionale dei direttori e segretari delle organizzazioni aderenti alla Federalberghi. Per l’evento si registra un record di affluenza dopo circa due anni in cui gli appuntamenti in presenza sono stati per la maggior parte negati a causa del diffondersi del contagio da Covid-19.Nel momento di una graduale e progressiva uscita dal periodo di maggior emergenza della pandemia, prende corpo e si riafferma così il bisogno ed il piacere di confrontarsi, pianificare e lavorare “fisicamente” insieme.«Siamo felici che, in un modo o in un altro, Bari resterà nel cuore della Federalberghi e dei nostri direttori, dal momento che potremo finalmente tornare a vivere una delle nostre riunioni stringendoci la mano. – commenta Francesco Caizzi, vice presidente nazionale di Federalberghi nonché presidente pugliese e padrone di casa – L’adesione che abbiamo registrato ci ha fatto estremamente piacere, non solo per il nostro territorio ma per tutti noi del comparto che abbiamo patito enormemente il dramma della pandemia».«Oggi, purtroppo, si aggiunge anche la difficoltà dovuta al conflitto in Ucraina. – aggiunge Caizzi – Nessuno di noi, malgrado le difficoltà, riesce a pensare solo alla ricaduta economica che tale guerra avrà sul nostro settore: è soprattutto l’aspetto emotivo che ci travolge».Al meeting parteciperanno Antonio Decaro, presidente nazionale dell’Anci e sindaco di Bari, i deputati Alberto Losacco (PD) e Francesca Galizia (M5S) e il senatore Michele Boccardi (FI). Nel corso dei lavori, i direttori faranno il punto sui temi di principale interesse per la categoria. In particolare, i finanziamenti per la riqualificazione, il credito, le normative di settore e la cassa integrazione.