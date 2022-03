Federico Rossi: online il video di 'Ti penso spesso'

MILANO - È online il video di “Ti penso spesso”, il nuovo singolo di Federico Rossi, che arriva dopo i successi dei brani “Pesche” e “Non è mai troppo tardi”, entrambi certificati Platino e “Movimento Lento” con Annalisa che ha raggiunto il Doppio Platino.

Il video è ispirato ad un sogno: Federico insegue una figura che rappresenta un amore passato, che, come nel brano, è idealizzato tanto da perderne la percezione reale. “Ti penso spesso” è un messaggio che ricostruisce unendo specchi frantumati, un simbolo di un’ idea frammentata di un amore rotto e confuso che non si è più in grado di ricostruire nella sua perfezione originaria.

La Villa e la corsa sono metafore di un luogo abbandonato e del tentativo disperato di ricostruire ciò che abbiamo perso.