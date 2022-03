Fedez in lacrime: "Sono malato"

L'imprenditrice digitale ha anche postato una serie di scatti che la immortalano insieme alla sua dolce metà nelle Stories.

MILANO - "Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto". Così Fedez, cedendo alle lacrime in qualche momento, affida a una storia di Instagram una delle confessioni più difficili da fare: rendere nota la propria malattia.Immediata la vicinanza di sua moglie Chiara Ferragni, che ha dedicato un post a suo marito. "Lui, l'amore della mia vita Fedez ha bisogno di un supporto in più in questi giorni" si legge accanto ad una foto che la mostra con lui e il primogenito Leone: "Ti amiamo più che mai, amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto molto".