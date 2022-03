DeAKids e Ilbe presentano ''I Puffins'': conducono Matt&Bise

DeAKids, il canale per ragazzi del gruppo De Agostini Editore, e ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, casa di produzione della serie e società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, presentano i “Puffins”, la serie Spin off della serie Artic Justice, che racconta le avventure di un gruppo di simpatiche pulcinelle di mare.

La serie sarà in onda in anteprima ed esclusiva su DeAKids, dal 21 marzo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 15.40 e disponibile sull’OnDemand di SKY.

La serie animata tocca argomenti attuali al fine di sensibilizzare i più piccoli, quali la cura per il mondo che abitiamo, l’uguaglianza di genere e la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Alcuni episodi sono dedicati prettamente a queste tematiche, come per esempio “Pulizie Oceaniche” dove le simpatiche pulcinelle di mare si dedicano allo smaltimento dei rifiuti nel mare. O ancora “La Conchiglia Rosa” che sensibilizza alla preservazione di specie a rischio. In “Paura di Volare”, invece, si prova a ridare fiducia ad una pulcinella che non riesce più a prendere il volo a causa di una brutta esperienza passata. In tutti gli episodi i protagonisti maschili e femminili sono ben bilanciati e ognuno con le proprie peculiarità che mai prevaricano quelle degli altri.

Ma non è tutto, infatti ad introdurre le puntate della serie, ci saranno due youtuber d’eccezione, Matt & Bise, all’anagrafe Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, che saranno protagonisti di alcune clip “Le cose che non sai sui Puffins” e “Un giorno da Puffins”, una vera e propria produzione originale realizzata da KidsMe, la children content factory del gruppo De Agostini Editore, in cui Matt & Bise ci porteranno alla scoperta del mondo dei Puffins e ci faranno divertire con gag, travestimenti e challenge che coinvolgeranno anche i ragazzini da casa.

Andrea Iervolino, produttore della serie dichiara: ”Ambiente, gender equality e self confidence. sono i temi portanti degli episodi pensati per i più piccoli che troveranno ampio spazio sul canale DeAKids. Questi sono i messaggi nei quali crediamo da sempre e che ben identificano il nostro modo di operare e il nostro progetto: produzioni italiane di qualità pensate per un pubblico sia nostrano che internazionale. La sintesi tra il lavoro di una grande star hollywoodiana come Johnny Depp e quello di maestranze italiane ha reso possibile un progetto nuovo e avanguardista. Una testimonianza in più – continua Iervolino - di quanto il lavoro di squadra possa portare a risultati ambiziosi. Per questo non posso che ringraziare Ellida Bronzetti, AD di Red Carpet, per aver creduto nell’idea e aver seguito con passione il progetto fino alla messa in onda del prossimo 21 marzo”.

Spin off della serie Artic Justice, Puffins si concentra principalmente sulle avventure di Tic, Tac, Didi e Pie che sono quattro simpatiche pulcinelle di mare, due maschi e due femmine. Gli spumeggianti uccellini artici trascorrono le loro giornate tra i freddi ghiacci della Tundra, dove tutto è incontaminato e tra la quotidianità e il calore della casetta in cui vivono tutti insieme, la Clubhouse. Per questo divertentissimo quartetto tutto è una novità e ogni sfida e gioco diventano incredibilmente eccitanti!

I Puffins hanno dei fedeli e originalissimi complici al loro fianco: Johnny Puff, un ex rock star che ama la natura e pratica yoga e meditazione, e Leopold e Bertha, una simpatica coppia di lontre paranoiche e complottiste. Non mancano gli antagonisti, anche se sono più buffi che malvagi: Otto, il diabolico e ingegnoso tricheco, e i suoi dispettosissimi puffins Pif, Pof, Puf e Paf.

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) è una global production company, precedentemente denominata Iervolino Entertainment (IE), fondata da Andrea Iervolino e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui, principalmente, film, TV-show, web series animate.

La Società opera anche attraverso le società controllate Arte Video, e Red Carpet, IES Serbia e Iexchange. Ed è quotata al mercato AIM Italia di Borsa Italiana da agosto 2019. Nel 2020 ILBE ha registrato ricavi pari a €120,7 milioni, un EBIT pari a €22,8 milioni e un risultato netto pari a Euro €19,5 milioni.