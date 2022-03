"Genetica medica di Taranto eccellenza non adeguatamente considerata"

“Gli spazi – aggiunge il consigliere dem – sono insufficienti per un laboratorio di Genetica Medica, soprattutto tenendo conto della rapida espansione che sta vivendo quello di Taranto, cui si rivolgono anche strutture ospedaliere di ASL limitrofe. Gli spazi oggi a disposizione per l'attività di Genetica Medica sono, infatti, ben lontani da quanto previsto dalle direttive regionali descritte nel Regolamento Regionale n. 9 del 01/08/2018, che ne definisce i requisiti minimi. Si segnala, ad esempio, la mancanza di una stanza dedicata alla lettura microscopica in fluorescenza, di un ambulatorio per le consulenze genetiche e di spazi ulteriori per strumentazioni e operatori.

Infine, a partire dall’anno accademico 2019/2020 il laboratorio di Genetica Medica di Taranto è stato individuato per l’offerta formativa del Master di II livello in Citogenomica Clinica e laboratorio di Citogenetica attivo presso l’Università di Bari. Questo coinvolgimento prevede anche lo svolgimento di tirocini presso il laboratorio”.



Secondo Di Gregorio, a fronte di questa situazione “si rendono necessari alcuni interventi da parte dell’Asl di Taranto. In primo luogo va istituita la Struttura Semplice Dipartimentale Laboratorio di Genetica Medica, secondo le direttive regionali descritte nella delibera regionale 986/2017; vanno poi incrementati gli spazi dedicati al laboratorio e la dotazione di personale va adeguata ai carichi di lavoro. Sono certo che il direttore generale Colacicco interverrà con prontezza in tal senso garantendo, finalmente, a Genetica Medica di Taranto adeguate e migliori condizioni operative”.

“Al momento – spiega - la Asl di Taranto non ha definito per la Genetica Medica alcuna strutturazione autonoma, come fortemente raccomandato, invece, da specifiche indicazioni regionali. Al laboratorio presente presso il Presidio ospedaliero SS. Annunziata, al primo piano del Padiglione Vinci, sono state destinate solo tre stanze in un corridoio condiviso con l’attività ambulatoriale di Allergologia. In organico ci sono quattro biologi ed un medico specialisti in Genetica Medica, tre tecnici sanitari di laboratorio biomedico e un infermiere”.