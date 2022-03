Giornalista invade il tg per protestare contro la guerra

La donna, dipendente dello stesso tg, è poi stata arrestata e interrogata. Marina Ovsyannikova, prima dell'incursione, aveva spiegato in un video le ragioni di tale gesto, dando tutte le responsabilità della guerra a Putin.

- Fuori programma poco gradito al Cremlino al Channel 1. Mentre era in corso il telegiornale, una donna è apparsa dietro alla giornalista con un cartello con su scritto: "No alla guerra. Non credete alla propaganda. Qui vi stanno mentendo".