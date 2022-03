Giornata internazionale della donna: a Polignano a Mare 'Meravigliosa... Mente Donna'

L’appuntamento è previsto per martedì 8 marzo all’interno della celebre Chiesa Matrice, nel centro storico cittadino, alle 19.00. La presentazione sarà allietata dalla musica del cantautore pugliese Renzo Rubino, in un’occasione in cui parole e note musicali combaciano all’unisono.



Ma le iniziative di “Meravigliosa… Mente Donna” non terminano qui: è prevista per l’11 marzo la presentazione del romanzo di Davide Simeone “Quella volta che ho imparato a nuotare”, alle 18.30 presso la Biblioteca Comunale Raffaele Chiantera. Simeone è anche noto al grande pubblico per la sua attività di autore del blog letterario “Inchiostro di Puglia”. Dialogherà con lo scrittore pugliese, nell’ambito della presentazione, Erica Spilotro.



“Meravigliosa… mente” è solo alla prima edizione, ma le prospettive sono davvero positive. Infatti, l’evento rappresenta il riuscitissimo banco di prova relativo alla sinergia delle 4 associazioni più presenti nel contesto polignanese, ciascuna a sua volta con i rispettivi iscritti al proprio interno: una sinergia destinata a consolidarsi e a durare nel tempo.



Ed inoltre, quando il fine è così nobile come l’omaggio e la celebrazione della meravigliosa mente delle donne, successo e aggregazione sono garantiti.



POLIGNANO A MARE (BA) - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che ricorre ogni anno l’8 marzo, Polignano a Mare omaggia e celebra le donne con la prima, inedita, edizione di “Meravigliosa… Mente Donna”, l’evento in programma dal 7 al 13 marzo 2022 che coinvolgerà tutta la città. Proprio così: non una, ma ben 7 giornate dedicate alle donne e ai loro diritti.“Meravigliosa… Mente Donna” è organizzato dalle 4 associazioni ‘cardini’ del contesto turistico-commerciale di Polignano a Mare: UCP – Unione Commercianti Polignano, Associazione Ristoratori Polignano a Mare, Associazione Albergatori Polignano a Mare e U.P.S.A. Confartigianato – Centro Comunale Polignano a Mare hanno collaborato in stretta sinergia per la realizzazione e riuscita dell’evento. Inoltre, la prima edizione è patrocinata dal Comune di Polignano a Mare.L’inaugurazione di “Meravigliosa… Mente Donna” è prevista per lunedì 7 marzo, all’insegna delle suggestive luminarie che verranno proiettate sia su Lama Monachile, sia su Palazzo San Giuseppe all’ingresso del centro storico, fino al concludersi dell’intera iniziativa.Ma sarà, in primis, la cultura a tracciare un percorso interattivo e coinvolgente nell’ambito dell’evento. Dal 7 al 13 marzo, infatti, il centro storico di Polignano a Mare diverrà un vero e proprio itinerario costellato da versi di donne e sulle donne, così da omaggiare e celebrare le donne che nella storia, nella scienza, nella politica e in tantissimi altri ambiti, hanno lasciato un segno indelebile.Inoltre, proprio in occasione di “Meravigliosa… Mente Donna” Polignano a Mare ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Luca Bianchini: “Le mogli hanno sempre ragione”. D’altronde si può dire che il popolare scrittore a Polignano si senta a tutti gli effetti a casa; non solo conosce tantissima gente del posto per i suoi costanti soggiorni d’ispirazione, ma “Baci da Polignano” e “Io che amo solo te” sono due dei suoi capolavori che hanno promosso la meravigliosa città di Mr. Volare in tutto il mondo. Di conseguenza, la presentazione del suo ultimo romanzo proprio a Polignano a Mare era tanto attesa quanto irrinunciabile. A dialogare con l’autore sarà Annamaria Minunno.