Giornate Fai: l'Anfiteatro Augusteo di Lucera apre le porte

LUCERA (FG) - Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.Il Convitto nazionale Ruggiero Bonghi, l’I.I.S. “Bonghi-Rosmini” di Lucera e l’Associazione SPQL gruppo storico lucerino APS hanno il piacere d’invitarVi alle “Mattinate FAI di Primavera”, in occasione delle quali le classi dell’istituto, nel ruolo di “Apprendisti Ciceroni”, Vi guideranno alla scoperta dell’Anfiteatro Augusteo come non l’avete mai visto.Dopo l’intervento del FAI e del comune di Lucera, l’Anfiteatro è stato dotato di una nuova cartellonistica bilingue che Vi sarà raccontata dagli apprendisti ciceroni e dai Gladiatori romani.Sabato 26 e Domenica 27 marzodalle ore 9:00 alle ore 13:00Per info contattare il responsabile del gruppo FAI di Lucera Sig. Giuseppe Toziano al 320.1546186 o all’e-mail giuseppe.toziano@gmail.com