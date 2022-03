Serie B: il Lecce sfida il Parma al Tardini

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentunesima giornata di Serie B il Lecce giocherà domani alle 14 al “Tardini” col Parma. Per i salentini sarà una partita molto difficile. Gli emiliani cercheranno di vincere per avvicinarsi alla zona play off. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere un successo per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A.

Nel Lecce il tecnico Marco Baroni dovrà rinunciare a Gabriel, Bleve Faragò e Di Mariano infortunati. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Listkowski. Nel Parma l’allenatore Pasquale Iachini non avrà a disposizione Buffon, Cassata e Colombi per problemi muscolari. Sulle fasce Bernabè e Man. Trequartista Vazquez. In avanti Tutino e Simy. Arbitrerà Antonio Rapuano della sezione di Rimini.