La guerra in Ucraina spinge il prezzo del gas

Domenica, la cifra è stata di 109,5 milioni di metri cubi. Kupriyanov ha aggiunto che la quantità di gas consegnata era "in linea con le esigenze dei consumatori europei". Ieri, lunedì 7 marzo, un totale di 109,6 milioni di metri cubi di gas è stato consegnato in Europa, ha dichiarato il portavoce di Gazprom Sergei Kupriyanov all'agenzia di stampa Interfax.

Gli aumenti avevano già iniziato a pesare sulle bollette degli italiani a causa dell'inflazione. La crisi in Ucraina spinge ulteriormente in questa direzione, e gli effetti sulla spesa per l'energia sono ancora imprevedibili.La Russia, che prosegue l'offensiva per la guerra in Ucraina, intanto continua a fornire gas naturale all'Europa attraverso i suoi gasdotti di transito in Ucraina, secondo la società energetica statale Gazprom. All'inizio della settimana le consegne di gas sono rimaste elevate, ha detto la società.