(via Pink Bari fb)

Nella diciottesima giornata di Serie B di Calcio Femminile la Pink Bari perde 1-0 a Bitetto col Cesena. Per le romagnole decisiva la rete realizzata al 40’ del primo tempo da Eleonora Petralia. La squadra allenata da Cristina Mitola è terza con 25 punti insieme al Chievo Verona Women, a -5 dal Como Women seconda a 30 punti e a-10 dal Brescia Femminile prima con 30 punti.

Nella diciannovesima giornata la Pink Bari giocherà Domenica 13 Marzo alle 14,30 fuori casa col Cittadella Women. Le venete hanno perso 2-1 a Sassari con la Torres e sono settime a 21 punti. La Pink Bari dovrà vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A.