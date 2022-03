Le Vibrazioni domani al 'My Live' di Radio Norba

“Tantissimo” è contenuto nel nuovo lavoro discografico “VI”, che verrà pubblicato ad aprile già disponibile in pre-order in versione vinile limitata autografata. Il video ufficiale del brano è diretto da Matteo Bellesia, che ha realizzato un contenuto dal sapore internazionale capace di trasferire l’animo rock della canzone, descritta visivamente dall’estetica del bianco e nero e dal gusto cinematografico delle ottiche utilizzate.



La prima data del nuovo tour autunnale de “Le Vibrazioni” è in programma il 1° ottobre al Fabrique di Milano.



Nella chiacchierata con Alan Palmieri sul palcoscenico del “My Live” Francesco Sarcina parlerà certamente del nuovo album, ma anche della straordinaria carriera de “Le Vibrazioni” e non mancheranno aneddoti e racconti personali. E non mancherà naturalmente neanche la musica dal vivo, elemento imprescindibile del format di Radio Norba. Come pure le domande del pubblico, parte integrante del “My Live", potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni attraverso l’hashtag ufficiale #RadioNorbaMyLive.



L’appuntamento è dunque per domani, venerdì 25 marzo, alle ore 21 in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.



CONVERSANO (BA) - Le Vibrazioni saranno protagonisti del “My Live” di Radio Norba in programma domani, venerdì 25 marzo, sul palcoscenico del The Heart di Conversano. L’amatissima formazione milanese, formata dal frontman Francesco Sarcina e da Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, quest’anno è tornata sul palco dell'Ariston dopo aver debuttato nel 2005 con il brano “Ovunque andrò” ed essere tornati nel 2018 con “Così Sbagliato” e nel 2020 con “Dov’è” con il quale si sono classificati quarti. Quest’anno sul palco dell’Ariston hanno presentato “Tantissimo”, un brano di matrice rock, energico e incalzante, dove emerge l’animo più viscerale una band dal sound compatto e in continua evoluzione. A questa energia travolgente si contrappone un testo intimista e dal linguaggio universale, in cui ciascuno può trovare un pezzo della propria esperienza di vita.