Lecce, debiti fuori bilancio: risparmiati circa 5 milioni di euro

LECCE - Fra il 2019 e il 2021, l'attività del Settore Affari Generali ha prodotto un risparmio, nei capitoli dei debiti fuori bilancio e delle transazioni extragiudiziali, di circa 5 milioni di euro per le casse dell'Ente. Un risparmio frutto di un lavoro articolato portato avanti su due fronti: quello delle competenze dovute per l'affidamento di incarichi legali esterni e quello del ricorso all'istituto della transazione per sentenze in cui il Comune è risultato soccombente.Le parcelle degli avvocati, emesse, in qualche caso, anche molti anni fa, a fronte di una richiesta complessiva di 2.812.633 euro, sono state liquidate con una somma totale di 1.462.282,67 euro con un risparmio di ben 1.350.350,33euro. A rendere possibile l'operazione è stato, in parte, il pagamento concordato ai minimi tariffari e, in parte, un accordo vantaggioso per entrambe le parti.Nelle transazioni su sentenze, su un totale a pagare di oltre 7 milioni di euro (comprensivi di spese e interessi), l'Amministrazione comunale è riuscita a risparmiare più della metà dell'intera cifra, pagando, nello specifico, 3.116.000 euro. In questo caso, è stata fatta una concertazione, in qualche caso anche lunga e complessa, operando sull'eliminazione degli interessi o sulla rateizzazione della somma, spalmandola nel bilancio d'esercizio di più anni.Si è trattato, quindi, di un lavoro di “ripulitura” sui debiti fuori bilancio che ha alleggerito il bilancio comunale, in questo specifico capitolo, di quasi 5 milioni di euro. Ma l'Amministrazione comunale ha anche segnato un cambio di passo nell'assegnazione degli incarichi legali esterni, pratica molto utilizzata in passato, che ha finito, come detto, con il gravare in maniera consistente sulle casse dell'Ente: oltre alla decisione di ricorrere il meno possibile all'esternalizzazione degli incarichi, per la prima volta è stato fatto un bando pubblico per la creazione di una short list dedicata agli avvocati, da dove attingere nel caso fosse necessario affidarsi a professionalità esterne e da aggiornare periodicamente. Un'iniziativa che ha ricevuto impulso anche da una mozione approvata dal Consiglio comunale nel 2018.«Tutta questa attività, unita a quella iniziata nel 2017 con la prima giunta Salvemini e la ricognizione precisa di tutti i debiti fuori bilancio – dichiara l'assessore agli Affari Generali Christian Gnoni – ha prodotto non solo un cospicuo risparmio per il Comune ma anche il risultato che, ad oggi, non ci sono più pendenze rilevanti che incombono sull'Ente. In questi 5 anni, abbiamo provveduto a pagare i nostri debitori anche di lungo corso come fa un buon padre di famiglia senza arrivare a precetti o ingiunzioni. Un lavoro – per il quale ringrazio il dirigente e il personale del Settore Affari Generali – che andrà ad incidere, insieme a una serie di altre azioni, sulla rimodulazione del piano di riequilibrio nella quale siamo impegnati».