Covid Puglia: +7.392 casi e 4 decessi. Tasso al 21,7%

BARI - Nelle ultime 24 ore si registrano in Puglia 7.392 nuovi casi di Covid-19 su 33.982 test (21,7% positività) e 4 decessi. Sfiora quota 100mila il numero degli attualmente positivi (99.911).Ad oggi sono 570 le persone ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. I nuovi casi sono stati individuati 2.251 in provincia di Bari, 491 nella BAT, 644 nel Brindisino, 984 nel Foggiano, 2.177 in provincia di Lecce, 779 in quella di Taranto. Sono residenti fuori regione altri 47 contagiati mentre è in via di definizione la provincia relativa ad altri 19 casi.