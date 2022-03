Mostre: a Conversano CONTEMPO inaugura 'Inventario' di Gianni Leone

BARI - Dopo il successo della mostra “In giro per Bari” con le foto di Rocco Errico, in corso all’Ex Palazzo delle Poste di Bari, continua a Conversano edizione speciale di Contempo - progetto dedicato alle produzioni per l’arte e la cultura contemporanea di Valentina Iacovelli.CONTEMPO inaugura la mostra “Inventario” di Gianni Leone, alle ore 18.30, nell’ex chiesa di San Giuseppe, con opere provenienti dalla collezione del Museo Pino Pascali, in collaborazione con la Fondazione.Il taglio del nastro sarà preceduto da una conferenza-presentazione, alle ore 18 nel chiostro della Biblioteca civica comunale (via San Giuseppe di Conversano). Intervengono: Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano, Caterina Sportelli, assessora alla Cultura del Comune di Conversano, Stefania Liverini, direttrice area Politiche culturali, Gianni Leone, fotografo, Silvestro Simeone, fotografo, Rosalba Branà, direttrice della Fondazione Pino Pascali e Valentina Iacovelli, curatrice della mostra e fondatrice di Contempo.Una collezione di scatti dagli anni settanta ad oggi con alcuni inediti che raccontano la ricerca di Leone dei paesaggi italiani e pugliesi con il suo stile peculiare che lo ha reso precursore di un metodo. In mostra foto scattate a Conversano, Polignano a Mare, Bari, Adelfia, Martina Franca e non solo. Le fotografie come espressione del proprio mondo interiore, mostrano sequenze di vita quotidiana, di luoghi intimi dove il tempo sembra sospeso. Ricordi che tentano di restituire un senso a un luogo perduto o indefinito.“Dai suoi scatti traspare una sensibile poetica narrativa che supera gli stereotipi per approdare ad un realismo lirico”, spiega Valentina Iacovelli, curatrice della mostra e fondatrice di Contempo. E aggiunge: “Gianni Leone come un gentiluomo silenzioso vaga per le vie dei luoghi da lui amati o scoperti. Questo suo “andare a zonzo” ci restituisce in immagini poetiche una inedita Conversano senza tempo. Le luci e le ombre emergono dal lontano passato. Le strade, l’architettura, i tanti volti delle città della Puglia concorrono a costruire un’idea di paesaggio come punto d’incontro tra il mondo esteriore e il mondo interiore”. Gianni Leone assieme ai suoi colleghi Luigi Ghirri, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Giovanni Chiaramonte ha contribuito al rinnovamento dell’iconografia della fotografia italiana, ribaltando stereotipi e luoghi comuni sul Belpaese.Nell’ambito di questa operazione dedicata alla fotografia urbana Contempo espone anche le foto di Silvestro Simeone, fotogrago classe 1990. Le sue foto si trovanonello spazio all’interno della Biblioteca civica: una vetrina con affaccio su giardino comunale della Villa Garibaldi di Conversano.La mostra Inventario è il debutto nella Conversano tanto amata da Leone: un’occasione per la città di creare un ciclo di appuntamenti con la fotografia d’autore. Appuntamenti annuali con esposizioni di prestigio, un modo per creare un turismo esperienziale per potenziare e sottolineare la valenza distintiva della città per il suo posizionamento, per la sua storia e per la sua bellezza architettonica. Il format Contempo sceglie di diffondere la cultura del bello portando al di fuori degli spazi tradizionali, dalle fondazioni e dai musei, le collezioni per raggiungere un pubblico più ampio. In questo modo l’arte si fa, sempre più spesso, strumento di riqualificazione e valorizzazione del territorio, allontandosi dai musei per entrare nello spazio condiviso.Il progetto Contempo of photo2022, realizzato da Contempo produzione per l’Arte e la Cultura Contemporanea, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921), la Fondazione Museo Pino Pascali, Città Metropolitana. Promosso da Regione Puglia “PiiiL Cultura in Puglia”, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Comune di Conversano, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.La Mostra rimarrà aperta fino al 3 Aprile 2022 Orari: Venerdì Sabato e Domenica dalle ore dalle 10.00 alle 14.00 /dalle 17.00 alle 21.30 dal Martedì al Giovedì ore 10.00 - 19.30Info: www.contempofestival.it