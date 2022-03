Nave Carabiniere, sottosegretario Pucciarelli: "Immagini indecenti, Forze armate onorano Paese"

ROMA - "Sono di un’indecenza vergognosa le immagini che, alla vigilia della ricorrenza dell'Unità d'Italia del 17 marzo 1861, arrivano da Taranto, dove uno sparuto gruppo di manifestanti ha preso di mira Nave Carabiniere con insulti e lancio di materiale a bordo. Un gesto che, oltre ad essere deplorevole e profondamente offensivo nei confronti di uomini e donne che servono il Paese con orgoglio e dedizione, non è affatto rappresentativo del rapporto di una città intimamente legata al mare e alla Marina Militare. Spirito di sacrificio, lealtà e amore per la Patria per molti militari ha significato perdere la vita. Piena vicinanza e solidarietà all’equipaggio di nave carabiniere, alla Marina Militare quale forza armata offesa da questi inutili gesti e soprattutto a tutti i militari delle nostre Forze Armate che sono esempio di valori e impegno ma soprattutto rendono onore al nostro tricolore." Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Difesa,