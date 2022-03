Putin al Governo: "Paese più forte"

(ANSA/AFP)





Il suo discorso si inasprisce di toni, appellandosi ai patrioti russi: "Ogni nazione, soprattutto quella russa, è sempre capace di distinguere i veri patrioti dai bastardi e dai traditori, e sputare fuori questi ultimi come moscerini finiti per sbaglio in gola. Sputiamoli per terra. Sono convinto che questa naturale ed essenziale opera di pulizia della nostra società finirà per rendere più forte il nostro Paese, la nostra unità e la nostra capacità di rispondere alle sfide”.

- Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di fermare le ostilità nei confronti dell'Ucraina, anzi rilancia, lanciando parole di fuoco nei confronti dell'Occidente: "L’Occidente sta cercando di mandare in pezzi la nostra società speculando sulle perdite russe in combattimento e sulle conseguenze socioeconomiche delle sanzioni, nella speranza di provocare un ammutinamento della popolazione. E so che sta usando la cosiddetta quinta colonna, i nostri traditori, per raggiungere il suo obiettivo finale, che è la distruzione della Russia”.