Phil Collins non suonerà più

LOS ANGELES - Lo storico batterista dei Genesis dice addio ai concerti dal vivo. Collins, dopo il concerto di sabato a Londra, ha annunciato che non potrà più suonare a causa di problemi di salute.In un'intervista alla Bbc aveva raccontato le sue frustrazioni e un sogno, esibirsi con il figlio Nicholas: "Mi piacerebbe suonare con lui sul palco, ma riesco a malapena a tenere una bacchetta in mano", aveva ammesso.Phil Collins ha iniziato la sua carriera, negli anni '70, con i Genesis come batterista, diventando poi la voce del gruppo quando Peter Gabriel lasciò nel 1975.I guai fisici del cantante di "One more night" risalgono al 2009 con lo schiacciamento delle vertebre causato dalla posizione in cui suonava. I successivi interventi chirurgici non hanno migliorato il quadro ma anzi gli hanno causato lesioni ai nervi. A questo si aggiungono i problemi di diabete e una caduta in cui ha battuto la testa nel 2017.