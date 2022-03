Puglia, rapporto AdnKronos-Fondazione Gazzetta amministrativa: precisazione del direttore del Dipartimento Bilancio

BARI - Con riferimento al rapporto AdnKronos - Fondazione Gazzetta Amministrativa, il direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generale e Infrastrutture della Regione Puglia, Lino Albanese, precisa quanto segue: “Le spese per la telefonia fissa della Regione Puglia sono state pari a 330.116 euro nel 2019, 306.396 euro nel 2020 e 211.937 euro nel 2021: dati assolutamente in linea con quelli delle altre Regioni. Oltre alle spese per la telefonia fissa, nella specifica voce contabile di spesa oggetto della rilevazione, sono stati inclusi anche i pagamenti, ben più rilevanti, dei canoni per i servizi della connettività generale, cioè tutti i servizi che permettono l’accesso a Internet, quali: sicurezza delle reti, gestione VOIP per tutte le sedi regionali, le spese di connettività relative ai progetti per la rete dei Poli Biblio Museali di Brindisi, Foggia e Lecce per la valorizzazione dei beni culturali e a servizio di biblioteche, musei e pinacoteche, della rete dei Centri per l’Impiego, delle sedi della vigilanza ambientale, dei Centri di coordinamento e soccorso presso le Prefetture, di tutti i Centri vaccinali, della DarkFiber tra Policlinico di Bari e Ospedale Covid19, dell’anello ottico delle sedi di Bari e altri tipi di servizi.L’inclusione delle spese di connettività generale sopra descritte, nella voce di spesa ‘telefonia fissa’, ha determinato quel dato, che avrebbe dovuto suggerire a chi ha elaborato il rapporto AdnKronos - Fondazione Gazzetta Amministrativa una verifica preliminare prima della pubblicazione.La fornitura dei servizi di telefonia fissa e della connettività della Regione Puglia è assicurata da primarie aziende nazionali selezionate da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.