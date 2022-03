Putin: "Pagamento gas in rubli o stop contratti"

"Abbiamo guardato i contratti, c'è scritto che si paga in euro. E ho chiarito nella telefonata che rimarrà così", ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz rispondendo a una domanda in cancelleria sul colloquio di ieri con Putin e anche sull'ultima dichiarazione del Cremlino (di pochi minuti fa) che ha ribadito che il gas andrà pagato in rubli.





"Le imprese potranno pagare, vorranno pagare e pagheranno in euro", ha continuato. Intanto balza il prezzo del gas in Europa dopo le parole del presidente russo.

"Nessuno ci vende niente gratis, e noi nemmeno faremo opere di carità. Ciò significa che i contratti esistenti, in caso di mancato pagamento del gas in rubli, saranno interrotti", ha sostenuto. Francia e Germania "si preparano" nel caso in cui la Russia bloccasse le forniture.