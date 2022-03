Serie B: il Lecce pareggia 0-0 a Parma

Quarto pareggio consecutivo per i salentini. Il Lecce è secondo con 56 punti insieme alla Cremonese a-1 dal Monza, primo a 57 punti. I lombardi vincono 1-0 al “Brianteo” con il Crotone.

Il Lecce pareggia 0-0 al “Tardini” col Parma. Nel primo tempo al 7’ Bernabè degli emiliani con una conclusione di destro non inquadra la porta. Al 39’ Coda dei salentini non concretizza una buona occasione. Nel secondo tempo al 4’ Hjulmand del Lecce va vicino al gol. Al 10’ Circati del Parma non riesce a schiacciare di testa in porta.