F1 Bahrain: Ferrari in pole con Leclerc

Per Leclerc è la decima pole in carriera e la seconda in Bahrain. La prima risale al 2019.

- E' del ferrarista Charles Leclerc la prima pole position del Mondiale di Formula 1 del 2022. A Sakir, per il Gran Premio del Bahrain in programma alle ore 16.00 di domenica 20 marzo, fermando il tempo su 1'30"558, il pilota monegasco ha preceduto di +0.123 il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull e di +0.129, l'altra Ferrari condotta da Carlos Sainz.