Serie B: il Lecce pareggia 1-1 al Via del Mare col Brescia

Nel secondo tempo al 43’ Strefezza dei giallorossi pugliesi non concretizza una buona occasione. Al 91’ Proia dei lombardi con una conclusione al volo non inquadra la porta. Secondo pareggio consecutivo per il Lecce dopo quello per 1-1 al “ Curi” col Perugia. I salentini sono primi con 54 punti.

Il Lecce pareggia 1-1 al “Via del Mare” col Brescia. Nel primo tempo al 19’ i salentini passano in vantaggio con Strefezza con una conclusione da venticinque metri. Dodicesima rete in questo campionato di Serie B per il centrocampista brasiliano del Lecce. Al 30’ il Brescia pareggia con Bisoli dopo una respinta del portiere Plizzari su rigore calciato da Pajac concesso per un fallo di Plizzari su Leris.