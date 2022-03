Serie C: il Bari a Vibo, salta per Covid Taranto-Monopoli

(via Ssc Bari fb)

FRANCESCO LOIACONO - La trentatreesima giornata del Girone C di Serie C sarà caratterizzata dalla sfida testacoda di domani alle 14,30 al “Luigi Razza” fra la capolista Bari e il fanalino di coda Vibonese. I biancorossi sono alla ricerca del successo che consentirà un ulteriore passo in avanti verso la promozione diretta in Serie B. Taranto-Monopoli è stata rinviata a Mercoledì 6 Aprile perché 15 calciatori del Taranto sono risultati positivi al Covid.

Il Foggia ospiterà allo “Zaccheria” il Catania reduce dal pareggio 1-1 al “Massimino” col Campobasso. I dauni dovranno vincere per confermarsi in zona play off. L’Andria cercherà di superare al “Degli Ulivi” la Paganese per puntare al terzultimo posto. Alle 17,30 la Virtus Francavilla Fontana sfiderà al “Giovanni Paolo II” il Picerno. I lucani nella trentaduesima giornata hanno perso 1-0 al “Curcio” col Potenza. I biancazzurri pugliesi non avranno alternative alla vittoria per avvicinarsi al secondo posto.