Nel secondo tempo all’11’ la Virtus Francavilla Fontana pareggia con Maiorino su punizione. Al 92’ i galletti ritornano in vantaggio con Citro con una conclusione in diagonale. Primo gol per l’attaccante.





Successo importante per il Bari. Decima vittoria al “San Nicola”. I biancorossi sono primi con 62 punti,+7 sul Catanzaro secondo a 55 punti. I calabresi perdono 2-1 al “Veneziani” col Monopoli.

- Il Bari vince 2-1 al “San Nicola” con la Virtus Francavilla Fontana. Nel primo tempo al 21’ i biancorossi passano in vantaggio con Cheddira con una conclusione al volo su passaggio di Antenucci. Settima rete nel girone C di Serie C per l’attaccante.