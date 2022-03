(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 1’ il Bari passa in vantaggio con D’Errico con una conclusione da fuori area. Quarto gol per il centrocampista dei galletti. Nona vittoria fuori casa per il Bari. I biancorossi sono primi con 65 punti, +10 sul Catanzaro secondo a 55 punti.

- Il Bari vince 2-1 al “Ceravolo” col Catanzaro. Nel primo tempo al 22’ i calabresi passano in vantaggio con Fazio di testa. Al 42’ i biancorossi pareggiano con Antenucci su rigore concesso per un fallo di Bayeye su Ricci. Quindicesima rete nel girone C di Serie C per l’attaccante del Bari.